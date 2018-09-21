Главу комиссии по отбору директоров школ в Киеве поймали при получении взятки

Сегодня, 08:49

Суд приговорил чиновника КГГА к штрафу

Главу комиссии по отбору директоров школ в Киеве поймали при получении взятки

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение вакантных должностей руководителей учебных заведений Киева осужден за получение взятки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Он уточнил, что чиновник приговорен Дарницким райсудом Киева к максимальной мере наказания, предусмотренной санкцией данной статьи, а именно к штрафу 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Отмечается, что чиновник КГГА получил 64,5 тысячи гривен взятки от претендента на замещение вакантной должности директора одной из гимназий города Киева. В частности, он подписал протокол заседания конкурсной комиссии, в котором было указано достаточное количество баллов для дальнейшей рекомендации последнего на должность директора гимназии.

Напомним, в июне в Киевской области на взятке задержали посредника чиновника. В авто мужчины нашли две тысячи долларов. Выяснилось, что подозреваемый выступал посредником чиновника госкадастра Киевщины, который требовал и получил от гражданина 3 тыс. долларов США за регистрацию двух земельных участков и проекта землеустройства на территории одного из сельских советов в Вышгородском районе.

Кроме того, в Харькове на взятке попался преподаватель колледжа. Его задержали сразу после получения взятки. Учитель требовал у студента деньги за содействие в защите дипломной работы. Мужчина получил взятку в 4000 гривен.

1537508722.4991
взятки, КГГА, чиновник, учитель, рекомендации, Лысенко, председатель, комиссии, должности

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: pixabay.com

Во Львовской области директор дворца культуры попался на взятке

23 Августа, 00:26

Во время получения 10 тысяч грн руководителя дворца культуры задержали

Запад

Деньги за паспорта. Фото: СБУ

Во Львовской области поймали взяточника-паспортиста

29 Марта, 10:51

Чиновник систематически требовал деньги с местных жителей за ускоренное изготовление загранпаспортов
Загрузка...

Днепр

В Днепропетровской области вице-мэр погорел на крупной взятке

14 Мая, 15:07

Злоумышленника разоблачили при получении денег в служебном кабинете

Запад

Подробности задержания чиновника во Львовской области: экс-учитель "продал" должность

19 Июня, 13:41

Задержали чиновника в служебном кабинете,  средства, полученные в качестве взятки, изъяли из сейфа
Загрузка...