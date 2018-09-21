Главу комиссии по отбору директоров школ в Киеве поймали при получении взятки

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение вакантных должностей руководителей учебных заведений Киева осужден за получение взятки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Он уточнил, что чиновник приговорен Дарницким райсудом Киева к максимальной мере наказания, предусмотренной санкцией данной статьи, а именно к штрафу 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Отмечается, что чиновник КГГА получил 64,5 тысячи гривен взятки от претендента на замещение вакантной должности директора одной из гимназий города Киева. В частности, он подписал протокол заседания конкурсной комиссии, в котором было указано достаточное количество баллов для дальнейшей рекомендации последнего на должность директора гимназии.

Напомним, в июне в Киевской области на взятке задержали посредника чиновника. В авто мужчины нашли две тысячи долларов. Выяснилось, что подозреваемый выступал посредником чиновника госкадастра Киевщины, который требовал и получил от гражданина 3 тыс. долларов США за регистрацию двух земельных участков и проекта землеустройства на территории одного из сельских советов в Вышгородском районе.

Кроме того, в Харькове на взятке попался преподаватель колледжа. Его задержали сразу после получения взятки. Учитель требовал у студента деньги за содействие в защите дипломной работы. Мужчина получил взятку в 4000 гривен.