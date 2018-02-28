Год со дня обрушения Шулявского моста в Киеве: что будет с путепроводом
Работы оценили более чем в 600 миллионов гривен, начать их должны ближе к лету
Сегодня — год со дня обрушения части Шулявского путепровода. Тогда бетонная глыба площадью 52 кв. м рухнула прямо на проезжую часть, повредив один из припаркованных автомобилей.
С новым проектом развязки в КГГА определялись несколько месяцев. Из семи вариантов выбрали два: двухуровневую и развязку-"клевер" со сносом части завода "Большевик", разработанную еще в 2008 году институтом "Киевдормостпроект". В августе к этим проектам добавился еще один — трехуровневая развязка с разворотным кольцом. Его петицией на сайте Киеврады поддержали киевляне.
Хотя проект новой развязки до сих пор не выбран, на сайте госзакупок Prozorro уже начали поиск генподрядчика для реконструкции путепровода. Работы оценили более чем в 600 млн грн. Начать их должны ближе к лету, а закончить до конца 2019 года.
"Ни один из проектов экспертизу пока не прошел. Ситуация патовая — путепровод разрушается. Все закончится тем, что его просто разберут, а на его месте построят точно такой же", — обеспокоен автор проекта трехуровневой развязки Виктор Петрук.