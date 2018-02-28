Год со дня обрушения Шулявского моста в Киеве: что будет с путепроводом

Работы оценили более чем в 600 миллионов гривен, начать их должны ближе к лету

Сегодня — год со дня обрушения части Шулявского путепровода. Тогда бетонная глыба площадью 52 кв. м рухнула прямо на проезжую часть, повредив один из припаркованных автомобилей.

С новым проектом развязки в КГГА определялись несколько месяцев. Из семи вариантов выбрали два: двухуровневую и развязку­-"клевер" со сносом части завода "Большевик", разработанную еще в 2008 году институтом "Киевдормостпроект". В августе к этим проектам добавился еще один — трехуровневая развязка с разворотным кольцом. Его петицией на сайте Киеврады поддержали киевляне.

Хотя проект новой развязки до сих пор не выбран, на сайте госзакупок Prozorro уже начали поиск генпод­рядчика для реконструкции путепровода. Работы оценили более чем в 600 млн грн. Начать их должны ближе к лету, а закончить до конца 2019 года.

"Ни один из проектов экспертизу пока не прошел. Ситуация патовая — путепровод разрушается. Все закончится тем, что его просто разберут, а на его месте построят точно такой же", — обеспокоен автор проекта трехуровневой развязки Виктор Петрук.