Год со дня обрушения Шулявского моста в Киеве: что будет с путепроводом

Сегодня, 11:12

Работы оценили более чем в 600 миллионов гривен, начать их должны ближе к лету

 

Шулявский мост в Киеве
Шулявский мост в Киеве. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Сегодня — год со дня обрушения части Шулявского путепровода. Тогда бетонная глыба площадью 52 кв. м рухнула прямо на проезжую часть, повредив один из припаркованных автомобилей.

С новым проектом развязки в КГГА определялись несколько месяцев. Из семи вариантов выбрали два: двухуровневую и развязку­-"клевер" со сносом части завода "Большевик", разработанную еще в 2008 году институтом "Киевдормостпроект". В августе к этим проектам добавился еще один — трехуровневая развязка с разворотным кольцом. Его петицией на сайте Киеврады поддержали киевляне.

Хотя проект новой развязки до сих пор не выбран, на сайте госзакупок Prozorro уже начали поиск генпод­рядчика для реконструкции путепровода. Работы оценили более чем в 600 млн грн. Начать их должны ближе к лету, а закончить до конца 2019 года.

"Ни один из проектов экспертизу пока не прошел. Ситуация патовая — путепровод разрушается. Все закончится тем, что его просто разберут, а на его месте построят точно такой же", — обеспокоен автор проекта трехуровневой развязки Виктор Петрук.
ремонт, реконструкция, шулявский путепровод, шулявский мост
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

Эстакаду будут ремонтировать

В Киеве начнут ремонт на Шулявском мосту

12 Февраля, 17:28

Из-за ремонта движение транспорта по эстакаде будет ограничено с 9:00 до 20:00  

Происшествия

Путепровод. Шулявский мост ждет начала реконструкции уже год

Очередное ЧП на Шулявском мосту в Киеве: когда отремонтируют опасный путепровод

12 Февраля, 06:43

Очевидцы утверждают, что из ямы глубиной 25 см даже торчала арматура  
Загрузка...

Происшествия

dtp.kiev.ua

Шулявский мост снова "устал": из асфальта вылезла арматура, повреждены более 10 авто

10 Февраля, 01:43

Часть машин пришлось ремонтировать прямо на дороге

Транспорт

В Киеве отремонтируют "уставшие" мосты

24 Января, 07:48

В 2018 году починят мост Метро и начнут реконструкцию аварийного Шулявского путепровода  

Коммуналка

Шулявский мост

Шулявский мост в Киеве начнут реконструировать в конце 2017 года - Кличко

1 Ноября 2017, 14:14

Для строительства съезда направо с проспекта Победы на ул. Гетмана придется снести часть цеха завода "Большевик"  

Коммуналка

"Уставший" мост в столице не ремонтируют из-за петиции киевлян

18 Октября 2017, 08:42

Реконструкцию Шулявского путепровода должны были начать осенью  
Загрузка...