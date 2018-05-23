Горе-мать посадили на восемь лет за продажу новорожденной дочери

Сегодня, 17:21

Женщина продала ребенка в Киевской области у здания роддома

 

Женщина признана виновной в торговле людьми
Женщина признана виновной в торговле людьми. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Ранее неоднократно судимую женщину, которая за 40 тыс. гривен продала новорожденную дочь, признали виновной. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в прокуратуре Киевской области.

Напомним, в июне 2016 года, после выписки из родильного отделения, у здания больницы, мать 1991 года рождения продала свою новорожденную дочь за 40 тыс. гривен.

После получения средств горе-мать задержали правоохранительные органы, а ребенок сейчас находится в приемной семье.

Злоумышленница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

Женщина признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с конфискацией имущества.

Прокуратурой Киевской области решается вопрос о внесении апелляционной жалобы на указанное судебное решение в связи с его мягкостью.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области суд отпустил женщину, которая хотела продать своего двухлетнего сына.

Напомним, в конце октября прошлого года правоохранители задержали 22-летнюю девушку, которая пыталась за 35 тыс. долларов США продать своего двухлетнего сына.
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Источник:

"Сегодня"

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