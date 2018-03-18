Грузовик влетел в трамвай в Киеве: все подробности ДТП

Стали известны подробности крупного ДТП с участием трамвая и грузовика Iveco на пересечении ул. Тростянецкой и Харьковского шоссе в Киеве.

Грузовик попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в едущий трамвай с пассажирами. От удара трамвай сошел с рельсов, а грузовик отлетел в сторону и перевернулся на бок, на 15 метров от него отлетел топливный бак.

25-летний водитель трамвая чудом не пострадал. Удар пришелся в правую часть его кабины, она значительно деформирована, выбито стекло. На место прибыли сотрудники ГСЧС: топливный бак от грузовика мог взорваться. Чтобы восстановить движение трамваев, понадобилась помощь подъемного крана.

Водитель грузовика с травмой руки госпитализирован. Причины ДТП устанавливают полицейские.

Напомним, вечером 10 марта на улице Богатырской в Оболонском районе столицы произошла серьезная авария, в которую попали автомобили Kia и Lexus. ДТП произошло на участке, где ведутся строительные работы и движение в обе стороны организовано в одной полосе дороги.