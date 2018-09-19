Хакер в Киевской области продавал созданные им вредоносные программы

Сегодня, 15:47

23-летний парень создал комплекс для взлома веб-серверов

Хакер в Киевской области продавал созданные им вредоносные программы

В Киевской области 23-летний местный житель создал и продавал через интернет вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Обвинительный акт против молодого хакера уже направлен в суд. В этом году молодой человек создал и продал вредоносный программный комплекс, предназначенный для автоматизации процесса взлома веб-серверов. Купили у него этот комплект за $20. Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, СБУ разоблачила группу хакеров, которые ограбили банки в более чем 20 странах мира. К фиктивным финансовым операциям киберворов были причастны российские спецслужбы.

Кроме того, Грузия выдала США российского хакера, которому грозит 30 лет тюрьмы. Россиянина подозревают в кибератаках на американские компании. Хакер Андрей Тюрин проводил хакерские атаки в период с 2012 по 2015 год, и за этот период ему удалось похитить личные данные более чем 100 миллионов человек.
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