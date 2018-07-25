Хотел попасть в Украину: в аэропорту "Борисполь" задержали иностранца-взяточника

Вчера, 15:37

За въезд на территорию страны гражданин республики Бангладеш предлагал украинским пограничникам 1000 долларов США

Фото: ГУНП в Киевской области
Фото: ГУНП в Киевской области

В аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали 36-летнего гражданина республики Бангладеш, который пытался незаконно попасть на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Так, сначала иностранец предложил военнослужащему Государственной пограничной службы Украины неправомерную выгоду в сумме 200 долларов США за пропуск на территорию Украины в международном аэропорту "Борисполь". Затем, реализуя свой преступный план, он предоставил пограничнику взятку в сумме 1000 долларов США за проставление соответствующих отметок в его документе на въезд", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство в отношении задержанного по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранца сообщено посольство Народной республики Бангладеш.

Напомним, не так давно в Закарпатской области, на пункте пропуска "Чоп", украинские пограничники задержали гражданина Марокко, который пытался нелегально попасть в Европу.

Ранее в международном аэропорту "Одесса" украинские пограничники задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол.
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