Хотел попасть в Украину: в аэропорту "Борисполь" задержали иностранца-взяточника

В аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали 36-летнего гражданина республики Бангладеш, который пытался незаконно попасть на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Так, сначала иностранец предложил военнослужащему Государственной пограничной службы Украины неправомерную выгоду в сумме 200 долларов США за пропуск на территорию Украины в международном аэропорту "Борисполь". Затем, реализуя свой преступный план, он предоставил пограничнику взятку в сумме 1000 долларов США за проставление соответствующих отметок в его документе на въезд", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство в отношении задержанного по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранца сообщено посольство Народной республики Бангладеш.

Напомним, не так давно в Закарпатской области, на пункте пропуска "Чоп", украинские пограничники задержали гражданина Марокко, который пытался нелегально попасть в Европу.

Ранее в международном аэропорту "Одесса" украинские пограничники задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол.