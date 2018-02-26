Инцидент в аквапарке Киева: совладелец ТРЦ Гарик Корогодский прокомментировал ситуацию

Совладелец ТРЦ "Dream Town" в Киеве Гарик Корогодский прокомментировал инцидент с ребенком в аквапарке ТРЦ.

В Facebook он подтвердил, что в аквапарке произошел инцидент, во время которого мальчик получил травму.

"Аквапарк – место, где дети занимаются активным отдыхом. Мы делаем все и даже больше, чтобы избежать таких случаев, тратим много сил и средств на безопасность. У нас есть правила, как себя вести персоналу в таких случаях: сначала необходимая медицинская помощь, потом – все остальное. Уже через два часа после инцидента, еще в субботу, врачи сказали, что угроз здоровью нет. Наложили швы (не то количество, о котором пишут, но дело не в этом – для нас никакая травма недопустима). Родители сразу были поставлены в известность, что все лечение оплачиваем мы", – пишет Корогодский.

Бизнесмен заверил, что он с партнерами сделает все возможное, чтобы ребенок не пострадал от шумихи.

"Мы никогда не прятались за менеджмент. Сегодня, как и было договорено в субботу, я или Александр Меламуд встретимся с родителями", – пообещал Корогодский.

Также бизнесмен подчеркнул, что в аквапарке не падала крыша. "В аквапарк ежедневно приходят тысячи гостей, и главный для нас приоритет – безопасность посещений. В субботу ночью мы внепланово, еще раз, проверили все оборудование в аквапарке", – добавил он.

Ранее мы сообщали, что мама мальчика, который получил травмы в одном из аквапарков Киева, Елена Ладан-Павленко, рассказала подробности инцидента.

В Facebook она отметила, что происшествие случилось в субботу, 24 февраля, в аквапарке "Дрим Таун" около 17:00.