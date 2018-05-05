ФОТОФАКТ. Инкассаторы известного банка попали в серьезное ДТП в Киеве

5 Мая 2018, 18:08

На месте происшествия работают полицейские и врачи скорой помощи


Фото: facebook.com/jabbrus

В Киеве на Троещине произошло ДТП с инкассаторским автомобилем. Об этом сообщил блогер Руслан Джабб на своей странице в социальной сети Facebook.

Блогер разметил фото, на котором видны детали происшествия. Инкассаторский автомобиль с логотипом Укрсиббанка перевернулся на крышу.

Это произошло, вероятно, в результате столкновения с "легковушкой" Hyundai черного цвета. Легковой автомобиль получил сильные повреждения капота и бампера. Разбито лобовое стекло.

На месте происшествия работают полицейские и врачи скорой помощи. Данных о жертвах пока нет.

Пресс-служба полиции Киева не сообщала о произошедшем, в Укрсиббанке также пока не предоставляют информацию о ДТП.

Напомним, ранее в Днепре также произошло серьезное ДТП с инкассаторами - грузовик протаранил авто инкассаторов и перевернулся. Тогда результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

А в США в городе Индианаполис из автомобиля инкассаторов случайно выпали мешки с деньгамиПри падении часть мешков порвалась, и по шоссе разлетелись тысячи долларов. 
Киев, ДТП, фото, инкассаторы, троещина
Источник:

"Сегодня"

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