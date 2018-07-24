Иностранцу, устроившему резню в Киеве, объявили о подозрении

Поляку инкриминируют умышленное убийство одного человека и покушение на убийство другого

Задержанному в Киеве гражданину Польши, который с ножом напал на двух прохожих, сообщили о подозрении.

Как сообщили в столичной прокуратуре, 28-летнему иностранцу инкриминируют умышленное убийство одного человека и покушение на убийство другого.

Следствие установило, что 23 июля около 3:25 подозреваемый по неизвестным причинам напал на незнакомого ему прохожего возле автозаправочной станции по ул. Гната Хоткевича в Киеве. Он нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний скончался в больнице.

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После этого примерно в 04.30 он напал на пожилую женщину возле дома № 1-а по улице Двинской. 68-летняя киевлянка получила многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы, но выжила.

Во время задержания злоумышленник с ножом бросался на правоохранителей, поэтому наряд полиции применил оружие, ранив его в ногу. Сейчас иностранцу оказывается медицинская помощь в связи с ранением.

Ранее в Киеве продавец шаурмы ранил ножом посетителя. По информации свидетелей, два человека пришли, заказали еду и отказались за нее платить, после чего произошел конфликт между двумя мужчинами и поваром.

Кроме того, в Дарницком районе столицы из-за ревности мужчина ножом ранил жену.