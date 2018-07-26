Итоги большого потопа в Киеве: деревья перекрывали дороги, а таксисты брали четыре цены

Вчера, 12:51

Мощный ливень залил водой улицы, тоннели и подземные переходы


Киев в среду ушел под воду. Днем город накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Улицы превратились в бурные реки, а площади — в озера.

Возле станции метро "Лукьяновская" образовался бурный поток вместо дороги, водой затопило многие улицы вокруг станции.

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Вид на столичную Лукьяновку. Водой полностью затопило площадь и прилегающие к ней улицы Фото: Facebook.com

На улице Ереванской образовалось целое озеро, в котором плавали палатки торговцев и зонты от торговых точек, а переходы в районе станции метро "Шулявская" были похожи на водопады — вода лилась сплошным потоком прямо в переход, наполняя его под потолок.

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Шулявка. На ступеньках — водопад Фото: Facebook.com

Людям пришлось переходить проспект Победы по Шулявскому путепроводу.

Также залило и другие подземные переходы в городе, в некоторых плавали из подмоченных торговых точек тапочки, цветы, ящики, одежда...

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Фото: Facebook

Прохожие шли по переходам по пояс в воде, ругая власти за нечищенные ливневки и торговцев, которые никогда не убирают за собой мусор.

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Фото: Facebook

Непогода остановила и общественный транспорт — троллейбусы и трамваи фактически на несколько часов прекратили свою работу. Службы такси взвинтили цены. Например, чтобы доехать с улицы Борщаговской до Воздухофлотского моста просили 200 грн, хотя в обычный день везли за 50 грн.

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Борщаговская. Между машинами плавали ограждения строителей. Фото: А. Яремчук

По городу упали несколько десятков деревьев — на проезжую часть и авто. Как говорят спасатели, обошлось без жертв.

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Выборгская. Крупное дерево рухнуло на авто Фото: Facebook.com

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Гарматная. Дерево перегородило дорогу Фото: Facebook.com

Больше всего воды собралось в тоннеле возле станции метро "Дорогожичи" на улице Телиги, его полностью залило водой.

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Дорогожичи. Полностью залило тоннель Фото: Facebook.com

Стихия фактически парализовала движение транспорта в сторону станций метро "Почайная" и "Шулявская". Автомобили двигались по наземной части, над тоннелем. Как оказалось, сломались насосы, которые должны были откачивать воду автоматически.

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Вдоль линии скоростного трамвая. Люди шли почти по пояс в воде Фото: Facebook.com

Вчера спасатели откачивали воду, чтобы добраться к насосам и отремонтировать их. Более серьезное ЧП произошло на путепроводе на улице Телиги через ул. Кирилловскую.

На нем проводился плановый ремонт, но из-за интенсивных осадков тут произошло вымывание огромной части грунта на улицу Кирилловскую. Как сообщили спасатели, на месте устранения оползня работают сотрудники "Киевавтодора".

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Путепровод на Телиги. Вода вымыла большую часть грунта под ним Фото: Facebook.com

В мэрии заявили, что ливень оказался аномальным: "Такие проблемы бывают во всем мире, даже в самых больших мегаполисах. По поручению мэра управление по вопросам ЧС в тех местах, где самая критическая ситуация, начинает откачку воды помпами".

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Победы. Рекламный щит упал на машину Фото: Facebook.com

Напомним, в некоторых районах Киева  вчера прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице были сильные пробки. Весь правый берег стоял по направлению к центру. Затруднял движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Тем временем после мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.

Синоптики сообщили, что ливень снова накроет Киев после обеда. Дожди сейчас и на юге, и на востоке страны, а на север грозовые тучи придут завтра.
Киев, вода, спасатели, ливень, переходы, затопило, дорогожичи, шулявская
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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