Итоги большого потопа в Киеве: деревья перекрывали дороги, а таксисты брали четыре цены

Киев в среду ушел под воду. Днем город накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Улицы превратились в бурные реки, а площади — в озера.

Возле станции метро "Лукьяновская" образовался бурный поток вместо дороги, водой затопило многие улицы вокруг станции.

Вид на столичную Лукьяновку. Водой полностью затопило площадь и прилегающие к ней улицы Фото: Facebook.com

На улице Ереванской образовалось целое озеро, в котором плавали палатки торговцев и зонты от торговых точек, а переходы в районе станции метро "Шулявская" были похожи на водопады — вода лилась сплошным потоком прямо в переход, наполняя его под потолок.

Шулявка. На ступеньках — водопад Фото: Facebook.com

Людям пришлось переходить проспект Победы по Шулявскому путепроводу.

Также залило и другие подземные переходы в городе, в некоторых плавали из подмоченных торговых точек тапочки, цветы, ящики, одежда...

Фото: Facebook

Прохожие шли по переходам по пояс в воде, ругая власти за нечищенные ливневки и торговцев, которые никогда не убирают за собой мусор.

Фото: Facebook

Непогода остановила и общественный транспорт — троллейбусы и трамваи фактически на несколько часов прекратили свою работу. Службы такси взвинтили цены. Например, чтобы доехать с улицы Борщаговской до Воздухофлотского моста просили 200 грн, хотя в обычный день везли за 50 грн.

Борщаговская. Между машинами плавали ограждения строителей. Фото: А. Яремчук

По городу упали несколько десятков деревьев — на проезжую часть и авто. Как говорят спасатели, обошлось без жертв.

Выборгская. Крупное дерево рухнуло на авто Фото: Facebook.com

Гарматная. Дерево перегородило дорогу Фото: Facebook.com

Больше всего воды собралось в тоннеле возле станции метро "Дорогожичи" на улице Телиги, его полностью залило водой.

Дорогожичи. Полностью залило тоннель Фото: Facebook.com

Стихия фактически парализовала движение транспорта в сторону станций метро "Почайная" и "Шулявская". Автомобили двигались по наземной части, над тоннелем. Как оказалось, сломались насосы, которые должны были откачивать воду автоматически.

Вдоль линии скоростного трамвая. Люди шли почти по пояс в воде Фото: Facebook.com

Вчера спасатели откачивали воду, чтобы добраться к насосам и отремонтировать их. Более серьезное ЧП произошло на путепроводе на улице Телиги через ул. Кирилловскую.

На нем проводился плановый ремонт, но из-за интенсивных осадков тут произошло вымывание огромной части грунта на улицу Кирилловскую. Как сообщили спасатели, на месте устранения оползня работают сотрудники "Киевавтодора".

Путепровод на Телиги. Вода вымыла большую часть грунта под ним Фото: Facebook.com

В мэрии заявили, что ливень оказался аномальным: "Такие проблемы бывают во всем мире, даже в самых больших мегаполисах. По поручению мэра управление по вопросам ЧС в тех местах, где самая критическая ситуация, начинает откачку воды помпами".

Победы. Рекламный щит упал на машину Фото: Facebook.com

Напомним, в некоторых районах Киева вчера прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице были сильные пробки. Весь правый берег стоял по направлению к центру. Затруднял движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Тем временем после мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.

Синоптики сообщили, что ливень снова накроет Киев после обеда. Дожди сейчас и на юге, и на востоке страны, а на север грозовые тучи придут завтра.