Из Днепра в Киеве вытянули женщину в бесчувственном состоянии

Сегодня, 12:19

Женщину спасли возле церкви в пять утра

Из Днепра в Киеве вытянули женщину в бесчувственном состоянии

Из Днепра возле церкви Николая Чудотворца спасатели вытянули женщину, находившуюся в полубезсознательном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в г. Киеве.

К спасателям звонок поступил в 5 утра. На место происшествия прибыли водолазы аварийно-спасательного отряда. Женщину на фарватере заметили рыбаки, они и вызвали спасателей, который с помощью катера спасли женщину 1983 года рождения.

На берегу пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, привели ее в сознание. После этого с женщиной провели профилактическую беседу и передали врачам "скорой помощи".

Напомним, в июле в Бердянске произошла трагедия: пожилой мужчина утонул в море, а его младший внук пропал без вести. 80-летний дедушка приехал на море вместе с двумя внуками. Старшего мальчика удалось спасти.

Кроме того, в Тернопольской области во время ловли раков утонул 73-летний местный житель. Запрет на ловлю раков именно в этом регионе действует с 20 августа по 30 сентября.

Также известно, что в конце августа в Запорожской области в море утонул иностранец. Друзья пытались спасти мужчину, но тот скончался до приезда медиков.
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