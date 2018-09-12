В Киеве полиция забрала 11-летнюю девочку из семьи алкоголиков

Сегодня, 17:24

Ребенок сам заботился о себе, пока родители выпивали

На улице Борщаговской в Соломенском районе Киева работники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей нашли семью, которая жила с 11-летним ребенком в антисанитарных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Девочка находится в больнице, где ее обследуют. После этого правоохранители решат вопрос о привлечении 49-летней матери и 54-летнего отца к ответственности и лишения их родительских прав.

О происходящем в семье правоохранителям сообщили соседи. Местные жители рассказали, что за девочкой никто не ухаживает. На момент визита полицейские обнаружили неубранную квартиру, горы мусора и грязи, бутылки от спиртных напитков, разбросанные вещи. Родители девочки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Девочка учится в 4-м классе. Она рассказала, что в основном сама заботилась о себе. На основании распоряжения Соломенской РГА девочку забрали от родителей, которые создали недопустимы условия для развития дочери.

Напомним, в Луганской области мать "сдала в аренду" дочку для попрошайничества. Женщина неоднократно привлекалась к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Кроме того, в Черкасской области пьяная мать потеряла пятилетнюю дочь. Полицейские в течение двух часов нашли девочку.
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