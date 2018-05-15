Избиение и ограбление мужчины под Киевом: задержана 27-летняя похитительница

Девушке грозит до шести лет тюрьмы

Прокуратура Киевской области задержала и взяла под стражу 27-летнюю похитительницу мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района двое 25-летних парней и их подруга, из-за ухаживаний за девушкой одного из посетителей кафе, засунули потерпевшего в багажник автомобиля, вывезли на территорию молокозавода, а затем избили и ограбили.

Двое злоумышленников сразу были задержаны, им сообщили о подозрении, а местонахождение женщины отрабатывалось следственно-оперативными мероприятиями.

Теперь 27-летняя злоумышленница задержана. Девушки сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное группой лиц) и ч.2 ст.186 (Грабеж, соединенный с насилием, совершенный группой лиц) УК Украины.

По ходатайству Киево-Святошинской местной прокуратуры подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.