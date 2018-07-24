Избиение полицейского в маршрутке под Киевом: появились новые подробности

Вчера, 14:54

Агрессивный водитель набросился на правоохранителя с кулаками

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

По факту нападения водителя маршрутки на правоохранителя в Вишневом открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", – говорится в сообщении.

Кроме того, на данный момент опрашиваются свидетели инцидента. Пострадавшего полицейского направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени нанесенных телесных повреждений.

Напомним, вчера, 23 июля, в Вишневом под Киевом водитель маршрутки избил пассажира после замечания в свой адрес. Оказалось, что пострадавший – полицейский. 

Не так давно в Черноморске Одесской области мужчина избил женщину в маршрутке. Полицейские опросили пострадавшую женщину, но обращаться с заявлением в полицию она отказалась. 

Также мы писали о том, что в Полтавской области полицейский получил ножевое ранение в грудь, пытаясь прекратить конфликт, переросший в драку. 
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