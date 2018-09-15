Избиение судьи в Киеве: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений судье Святошинского районного суда Киева Сергею Дячуку – подозреваемым оказался охранник автостоянки.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, накануне копы получили сообщение об избиении судьи мужчиной, который после нападения скрылся.

Пострадавший рассказал копам, как возле автостоянки по улице Симиренко разложили костер, и, когда он вышел на улицу, то увидел, что охранник парковки жег мусор.

Судья сделал мужчине замечание, а тот схватил металлическую палку и начал наносить ему удары по рукам и голове. Очевидцы конфликта вызвали пострадавшему "скорую", а нападавший за это время сбежал.

Копы оперативно установили личность подозреваемого – им оказался киевлянин 1964 года рождения. В настоящее время он задержан и дает объяснения следователям Святошинского управления полиции.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье "хулиганство", которая предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, накануне мы сообщали, что на судью, который ведет дело об убийствах людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года, напали возле собственного дома.

Напомним, ранее начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк озвучил окончательное число погибших и раненых во время Евромайдана. По его словам, 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов и 13 правоохранителей, пострадало всего более 2000 человек.

Также в интервью сайту "Сегодня" Горбатюк рассказывал, что значительная часть дел по Майдану закончена и направлена в суд. Он также сообщил о сложностях в расследовании убийств во время Революции Достоинства.