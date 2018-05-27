Избиение военного пенсионера в Киеве: появилось видео удара и фото нападавшего

Киевлян призывают в связи с инцидентом не устраивать самосуд гражданину Грузии и не нагнетать межнациональную ненависть

В сети появилось видео инцидента с избиением иностранцем военного пенсионера в Киеве возле станции метрополитена "Лесная". Кадры с места инцидента выложила в Facebook дочь пострадавшего Елена Стойко.

На видео можно увидеть, как группа лиц едва ли не набрасывалась на пожилого киевлянина, но один из них так и не удержался и сильно ударил мужчину, после чего тот упал. Стоит отметить, что во время инцидента присутствовали правоохранители, но они не особо мешали агрессивным молодым людям.

В свою очередь дочь потерпевшего призвала не решать вопрос с наказанием злоумышленника с помощью самосуда.

"Папа чувствует себя нормально. Высокое давление, сломанный нос и гематому лечит. Но хочу все же добавить: там, где не действует справедливое правосудие, действует самосуд. Поэтому, призываю к справедливому решению любых вопросов несиловыми путями. Отпускать злоумышленника, который едва не убил моего отца (человек после инфаркта и микроинсульта, инвалид войны), – это справедливо? В каждой нации есть уроды, но ни в одной не должно быть поля для их деятельности", – написала она.

В свою очередь народный депутат Антон Геращенко написал в Facebook, что личность нападавшего на пенсионера помогли установить его же сотоварищи по грузинской общине на рынке у станции "Лесная", и все они осуждают его нападение.

"Если травмы полученные отцом Елены Стойко будут иметь характер средней тяжести телесных повреждений, то обвинение будет еще более тяжким. На фото задержанный негодяй, гражданин Грузии. Смелости у него уже поубавилось. Теперь придется отвечать за подлое нападение на пожилого человека", – написал он.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Политик также призвал не нагнетать в соцсетях межнациональную ненависть, вызванную этим инцидентом.

Не так давно в столице на Подоле произошло групповое нападение на "киборга" Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали напавшего на таксиста мужчину. Как сообщили в ГУ НП в Киеве, происшествие случилось на улице Гринченко Шевченковского района столицы. Пассажир отказался оплатить проезд в такси и начал ссору, а после ударил водителя по голове, сорвал с лобового стекла видеорегистратор и скрылся. Пострадавший сразу позвонил в полицию.