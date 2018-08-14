Избившему пенсионера в метро полицейскому объявили подозрение

Прокуратура Киева объявила подозрение полицейскому, который избил гражданина на станции метро "Контрактовая площадь".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 8 июля между 23-летним полицейским и 62-летним потерпевшим. Сначала между мужчинами состоялась словесная перепалка, которую вызвало якобы некорректное поведение милиционера. После этого спор перерос в конфликт, и правоохранитель нанес мужчине не менее 10 ударов кулаками и резиновой дубинкой по голове, телу и ногам.

Когда пострадавший упал на пол, полицейский и тогда не прекратил избиение. Было начато досудебное расследование, установлены и допрошены участники конфликта, сотрудники метрополитена и случайные свидетели. Полицейскому сообщено о подозрении по ст. 126 УК Украины ("Побои и истязания").

Напомним, действия полицейского на камеру телефона снял случайный свидетель, и после этого данный инцидент получил огласку. В начале записи было видно, как полицейский, держа сидящего на полу мужчину за одежду, пытается поднять его и увести, говоря: "За мной". Позже это видео было удалено из сети.

Как известно, подобные инциденту в столице уже происходили. В частности, после избиения копами мужчины вспыхнул громкий скандал, а четверых полицейских отстранили от работы на время расследования.