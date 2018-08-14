Избившему пенсионера в метро полицейскому объявили подозрение

Сегодня, 13:33

Прокуратура подозревает правоохранителя в нанесении побоев и истязании

фото: скриншот
фото: скриншот

Прокуратура Киева объявила подозрение полицейскому, который избил гражданина на станции метро "Контрактовая площадь".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 8 июля между 23-летним полицейским и 62-летним потерпевшим. Сначала между мужчинами состоялась словесная перепалка, которую вызвало якобы некорректное поведение милиционера. После этого спор перерос в конфликт, и правоохранитель нанес мужчине не менее 10 ударов кулаками и резиновой дубинкой по голове, телу и ногам.

Когда пострадавший упал на пол, полицейский и тогда не прекратил избиение. Было начато досудебное расследование, установлены и допрошены участники конфликта, сотрудники метрополитена и случайные свидетели. Полицейскому сообщено о подозрении по ст. 126 УК Украины ("Побои и истязания").

Напомним, действия полицейского на камеру телефона снял случайный свидетель, и после этого данный инцидент получил огласку. В начале записи было видно, как полицейский, держа сидящего на полу мужчину за одежду, пытается поднять его и увести, говоря: "За мной". Позже это видео было удалено из сети.

Как известно, подобные инциденту в столице уже происходили. В частности, после избиения копами мужчины вспыхнул громкий скандал, а четверых полицейских отстранили от работы на время расследования.

 
метро, избиение, избил, контрактовая площадь, подозрение, копы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Избиение копами бездомного в Сумах: стало известно о результатах расследования

21 Мая, 16:20

После расследования инцидента между копами и бездомным в Сумах полицейских уволили

Днепр

Фото из открытых источников

В Днепре пятеро мужчин избили пьяного подростка

25 Июля, 18:41

Неизвестные сломали 16-летнему школьнику челюсть
Загрузка...

Запорожье

Фото: рixabay.com

В Запорожской области мужчина до полусмерти избил сожительницу

16 Мая, 14:34

Копы задержали подозреваемого, которому грозит до восьми лет тюрьмы 

США

Фото: everipedia

19-летнюю девушку жестоко избили и бросили умирать, она сумела доползти до шоссе, чтобы назвать имена убийц

16 Февраля, 06:40

Через несколько часов власти арестовали парня и девушку по подозрению в убийстве
Загрузка...