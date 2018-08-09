Под Киевом задержали двоих насильников 16-летней девушки

Сегодня, 15:12

Правоохранители открыли уголовное производство по факту изнасилования


Фото: ГУНП в Киевской области

Фото: ГУНП в Киевской области

В городе Бровары Киевской области полиция задержала двоих мужчин, которые изнасиловали 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как сообщила пострадавшая, вечером знакомый молодой человек заманил ее в квартиру. Потом девушку закрыли и двое мужчин издевались над ней до утра. За два часа после заявления девушки полицейские задержали насильников в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое мужчин 27-летнего возраста.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 ("Изнасилование") Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

На данный момент мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.
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