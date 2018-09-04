Нападение на девушку в центре Киева: в полиции рассказали подробности расследования

В воскресенье появилась новость: около 5:00 во дворах в начале бульвара Шевченко неизвестный в черной футболке и шортах надругался над девушкой и скрылся. Пострадавшую увезли в больницу.

В полиции Киева подтвердили, что женщина действительно обращались к правоохранителям. Однако в данном случае ее жалоба не получила подтверждение.

"По поводу случившегося 2 сентября в центре: по словам врача, который проводил осмотр, признаков изнасилования не было. Выясняем, что на самом деле произошло. Также не подтвердилась информация из Голосеевского района, девушка отказалась от показаний", — сообщили "Сегодня" в полиции Киева.

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А вот в Днепровском районе нападение действительно было, насильник задержан. По словам и. о. начальника Днепровского райуправления полиции Андрея Пасичника, на улице Бучмы злоумышленник повалил женщину на землю, схватил за шею и изнасиловал. После чего забрал у нее сумку с вещами и золотую цепочку.

Также СМИ сообщали, что днями ранее, 29 и 30 августа, подобные преступления произошли в Днепровском районе и в Голосеевском, возле метро "Выдубичи".