Изнасилование женщины под Киевом: подозреваемого взяли под стражу

Сотрудники прокуратуры Киевской области сообщили о подозрении 23-летнему парню, который напал на молодую женщину в Вышгороде Киевской области.

Напомним, как сообщала "Сегодня", около 9 утра, когда она шла на работу, злоумышленник затащил ее в кусты и изнасиловал. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Установлено, что в сентябре текущего года парень, находясь на одной из улиц города Вышгород, увидел незнакомую девушку. Злоумышленник подошел к ней и, преодолевая сопротивление, применил к ней физическое насилие и удовлетворил свою половую страсть неестественным способом. После чего, молодой человек, вопреки воле потерпевшей, вступил с ней в половые отношения", – сообщают в прокуратуре Киевской области.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением насилия) и ч. 2 ст. 152 (изнасилование, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 153 УК Украины) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее 24-летняя девушка, которая путешествовала автостопом по Украине, сообщила в полицию, что в лесополосе вблизи зоны ЧАЭС ее изнасиловали двое незнакомцев. Они согласились подвезти туристку к границе на своем автомобиле и перед этим предложили посетить зону отчуждения. Чтобы проникнуть туда нелегально, час водили ее по лесу. Там ремнями привязали к дереву и изнасиловали. После этого забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись.

Напомним, в Киевской области душевнобольной задушил, изнасиловал, ограбил и поджег пенсионерку.

Также в Киеве правоохранители задержали 45-летнего жителя столицы, которого подозревают в изнасилованиях.