Известную телеведущую ограбили в центре Киева

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Из ее автомобиля украли документы и видеоматериалы двух программ

Известную телеведущую ограбили в центре Киева

В 15:30 в понедельник, 17 сентября, возле гимназии "Консул" на Круглоуниверситетской улице неизвестные ограбили автомобиль, принадлежащий известной телеведущей Янине Соколовой. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, автомобиль вскрыли в течение минуты, после чего украли вещи и убежали. Среди украденного Соколова назвала видеоматериалы проектов "Рандеву" и "Кино с Яниной Соколовой". Были украдены и документы.

"Найти меня не сложно. Господа воры, у вас есть паспорт и адрес прописки. Она действительна. Замки поменяли. Но на охране вы можете оставить кассеты. Карма станет чище", – добавила Соколова.

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Напомним, 10 сентября в Париже обокрали принцессу из Саудовской Аравии. У нее украли украшения на 800 тысяч евро. О краже сообщила сама принцесса, имя которой не раскрывается.

Кроме того, 6 августа около 18:00 на улице Здолбуновской в Дарницком районе произошло дерзкое ограбление на парковке. Автомобиль обстреляли и украли из него 2 млн гривен.
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