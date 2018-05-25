Как уберечься от "оконных мошенников": советы юриста

Представители властей объяснили, что не имеют никакого отношения к предложениям тех, кто ходит по квартире и предлагает "евроокна с компенсанцией"

К киевлянам все чаще приходят неизвестные с предложением установить евроокна – врываются в квартиры и настаивают на немедленном оформлении заявки. При этом мошенники ссылаются на государственную программу.

Днем, когда дома остаются преимущественно пенсионеры, мошенники ходят по квартирам и предлагают материальную компенсацию за замену окон. Ссылаются на государственную программу по энергосбережению – будто бы программа предусматривает частичное возмещение расходов за установку стеклопакетов.

Наглость, агрессивное поведение, зомбирование фразой о материальной компенсации и требование немедленно что-то подписать – видимые признаки манипуляции.

"Никакие агенты по замене окон на сегодняшний день от городской администрации не ходят, поэтому людям советуем тщательно проверять эту всю информацию ... по телефонам 1557 и 1551", – заявила Юлия Грамотная, советник заместителя Киевского городского головы.

В государственном ведомстве, которое занимается программами по энергосбережению, связь с "квартирными ходоками" тоже опровергают.

"Работники Госэнергоэффективности или иной государственной власти не совершают походы по квартирам. У нас даже нет таких ресурсов", – отметил (\Игорь Горовых, заместитель директора департамента Госэнергоэффективности.

Юрист объясняет: навязчивое поведение продавцов может классифицироваться как мошенничество.

"Можно трактовать такие действия как мошенничество, так как люди хотят под влиянием обмана завладеть денежными средствами доверчивих людей. Если такие действия выявлены, вы имеете право немедленно обратиться в полицию, полиция за 24 часа открывает уголовное дело и начинает проводит расследование", – объяснил юрист Юрий Белоус.

Если человека обманули и он подписал невыгодный договор, можно обжаловать его в суде.

В то же время, воспользоваться "теплым кредитом" от государства для установки окон таки возможно – но для этого нужно обратиться в уполномоченный государством банк и выбрать именно те стеклопакеты, которые соответствуют требованиям программы. Тогда государство возместит до 35% стоимости.

Кстати, в Киеве бдительная бабушка помогла поймать газовых мошенников, в итоге женщине подарили 10 тысяч гривен. Бабушка сообщила в "Киевгаз" о странных гостях, пытавшихся продать ей газовую технику.

Также распространена и следующая техника обмана: мошенник представляется работником банка и приносит "радостную весть" – например, "вы переплатили за кредит" или "вам насчитали прибавку к пенсии". Иногда сообщают и о проблемах – якобы краже карты. Суть мошенничества одна – аферист требует назвать все карточные данные – пин-код и секретный код с обратной стороны карточки, а такую информацию сообщать никому никогда нельзя.