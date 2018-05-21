Какие районы в Киеве самые опасные (инфографика)

В Шевченковском районе больше всего случаев мошенничеств и воровства, в Дарницком — взломов квартир и угонов

Киевляне все чаще жалуются на рост преступности в городе. По данным столичной полиции, в криминальных антилидерах по количеству совершенных преступлений с начала этого года оказались Шевченковский, Соломенский и Голосеевский районы. Меньше всего происшествий было зафиксировано на Печерске, Подоле и в Деснянском районе (см. инфографику).

Отличились районы и по видам преступлений. Так, в Шевченковском больше всего случаев мошенничеств и воровства, в Дарницком — взломов квартир и угонов, на Святошино — убийств, а в Соломенском — разбоев, грабежей и хулиганств. Во всех районах города регистрировали кражи, несмотря на уменьшение их количества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 1262 карманных краж (1479 — в 2017 году), 1141 кража из транспорта (1871 — в 2017 году) и 1703 квартирных, что на 31 эпизод меньше, чем в прошлом году.

Как объясняет президент института реформ и развития Киева Александр Вовченко, на понижение уровня преступности "сработали" внедрение системы видеонаблюдения по городу, профилактическая работа полиции.

"Если говорить конкретно о преступности по районах, то Шевченковский, например, и раньше был в антирейтинге: насыщенность туристами и мероприятиями создает соблазн для криминальных элементов. Низкий уровень преступности на Печерске обусловлен большим количеством правоохранителей, охраняющих правительственные здания", — говорит Вовченко.

Как мы сообщали ранее, в столице снизился уровень преступности по сравнению с прошлым годом. По данным столичных правоохранителей, за четыре месяца этого года в городе было зарегистрировано 14 681 преступление, что на 3941 эпизод меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что уровень безопасности граждан постепенно растет, поскольку в Украине снижается уровень преступности, и эта тенденция необратима.

"Впервые за последние годы наметилась тенденция к снижению уровня преступности. Количество зарегистрированных преступлений снизилось почти на 14%, или 80 тысяч в абсолютных значениях. Число граждан, пострадавших от преступной деятельности, уменьшилось на 16%", – подчеркнул он.