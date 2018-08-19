Киев может снова затопить: синоптики дали прогноз погоды для столицы
Столицу могут накрыть грозы с градом, предупредили киевлян городские власти
После того, как улицы Киева затопило в субботу, 18 августа, столицу может ждать еще одна напасть – град. Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в Киеве 19 августа ожидаются также грозы, кратковременные дожди и шквальный ветер, передает официальный портал городских властей.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Киеве переменная облачность, ветер переменного направления, 15-18 м/с, температура днем 26-28 °С.
А в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- по возможности не находиться вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, на этой неделе это уже второй потоп в Киеве – ранее столицу залило 15 августа, а по Крещатику текли реки:
Сильные дожди ударили по Киеву и в июле – из-за забитых ливнестоков в столице затопило подземные переходы, а ветер валил деревья.
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