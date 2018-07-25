Киев после ливня: что происходит в городе

Вчера, 20:44

Подземные переходы затопило, а сильный ветер валил деревья


Киев накрыло ливнем и градом. За несколько часов проливного дождя улицы столицы превратились в реки, подземные переходы – в бассейны с мусором, а машины пытаются форсировать дороги по окна в воде. Киев остановился в пробках. Много поваленных деревьев. Как с очередным июльским потопом справляется город – видели журналисты "Сегодня".

Возле станции метро "Святошин" жаркое солнце сменилось на ливень в 4 часа дня. Уже за полчаса улицы в некоторых районах стали непроездными. Люди передвигались по колена в воде. Городские стоки не успевают принимать воду. Из-за этого подземные переходы начало затапливать. А возле метро "Дорогожичи" залило дорогу под путепроводом.

В некоторых районах Киева прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Что касается ситуации на дорогах – в столице сильные пробки. Весь правый берег стоит по направлению к центру. Затрудняет движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Синоптики сообщили, что дождь опять пойдет ночью. Уже завтра, 26 июля, ливень снова накроет Киев после обеда. Дожди сейчас и на юге, и на востоке страны, а на север грозовые тучи придут завтра.
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Источник:

"Сегодня"

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