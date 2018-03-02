Киев снова заметет снегом: возможно нарушение движения транспорта

Сегодня, 16:11

Ожидается прирост снежного покрова до 17 см

 

Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили вдоль дорог
Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили вдоль дорог. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

В субботу, 3 марта, в результате воздействия активного циклона в Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью и утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометцентра.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнению работы электрических сетей и коммунального хозяйства", – отметили в пресс-службе КГГА в пятницу днем.

Также в горадминистрации заверили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальщики работают в усиленном режиме.

"Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили вдоль дорог и в запрещенных для этого местах. Это позволит эффективно привлекать снегоуборочную технику к очистке дорог, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу. Напомним автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", – говорится в сообщении.

Киевлян призывают по возможности не пользоваться частными автомобилями, отдав предпочтение общественному транспорту, а также следить за прогнозами погоды, планируя маршруты.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными во время передвижения по городу.

Напомним, из-за сильного снегопада у школьников и воспитанников детсадов появились дополнительные выходные. 
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Источник:

"Сегодня"

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