Киев снова затопило: в соцсетях показали яркие видео

Сегодня, 09:56

Пока пользователи соцсетей шутят про гейзеры из ливневок и "незапланированные фонтаны", синоптики предупреждают – ливень может повториться

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Не успел Киев оправиться после сильного ливня, который прошелся по городу 15 августа, как его опять затопило – в некоторых местах ливнестоки не справились, и улицы столицы превратились в каналы.

Пользователи соцсетей шутили о том, что теперь не обязательно ехать в Исландию, чтобы увидеть гейзеры: на Подоле вода фонтанировала из переполненного ливнестока за счет перепада высот и перегруженной системы отвода воды:

Еще один "незапланированный городской фонтан":

Ливень застал некоторых людей возде ТРЦ "Гуливер" в собственных машинах:

А портал dtp.kiev.ua на своейстранице в Facebook показал, в какм состоянии была улица возле ТРЦ, когда сошла вода:

Прогноз погоды на воскресенье, 19 августа, неутешительный – со ссылкой на Укргидрометцентр Киевская горгосадминистрация (КГГА) сообщает, что в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Киеве переменная облачность, ветер переменного направления, 15-18 м/с, температура днем 26-28 °С.

А в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • по возможности не находться вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, сильные дожди ударили по Киеву и в июле – из-за забитых ливнестоков в столице затопило подземные переходы, а ветер валил деревья.

Ранее и.о. министра здравоохранения рассказала, как пережить дождевой армагеддон в городе. Ульяна Супрун дала украинцам советы и перечислила правила безопасности в непогоду.
Киев, потоп, ливень, трц, гроза
Источник:

"Сегодня"

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