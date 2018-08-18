В Киеве зенитная установка "Бук" протаранила здание бизнес-центра

В Киеве зенитная установка "Бук", которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню Независимости, врезалась в здание бизнес-центра. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на улице Ярославской, 58. На фотографиях видны повреждения фасада здания, со стены обсыпались осколки.

Сообщается, что установка принимала участие в репетиции военного парада в центре столицы.









Фото: hromadske.ua

Фото: hromadske.ua

Фото: hromadske.ua

Фото: hromadske.ua

Как сообщалось, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.

Присутствие на параде в Киеве 24 августа ранее подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.