Киевлян предупредили о серьезном усилении ветра

В Киеве до конца суток 17 сентября ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В связи ухудшением погоды в столице управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства призывает в случае усиления ветра плотно закрыть окна в домах, на улице держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, не парковать рядом с ними автомобили, а по возможности спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Ранее мы писали о том, что в понедельник, 17 сентября по всей Украине синоптики обещают ясную погоду. Средняя температура воздуха по стране днем – от 19 до 23 градусов тепла, ночью – от 9 до 15 градусов выше нуля.

В свою очередь известный народный синоптик Леонид Горбань обрадовал украинцев прогнозом – в Украину еще придут два бабьих лета. В то же время он отметил, что между потеплениями стоит ожидать и похолодания.