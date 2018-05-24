Киевлянам нужно закрыть все окна и не подходить к деревьям: ожидается гроза

Сегодня, 17:07

В случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании

 

В Киеве ожидается гроза
В Киеве ожидается гроза. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В ближайший час и до конца суток 24 мая в Киеве ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как мы писали ранее, трудно найти человека, который бы не любил грозу за ее зрелищность, как и сложно встретить того, кто скажет: "Да не боюсь я вашей молнии!". Ведь электрические разряды в небе не просто устрашают своей мощью, но и, увы, действительно поражают: только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год.

Напомним, погода в Украине остается теплой, но грозовые дожди продолжат лить практически во всех областях страны, сообщает Укргидрометцентр.
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Источник:

"Сегодня"

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