Киевляне разбили машину и чуть не устроили самосуд над водителем, совершившим ДТП

Разъяренная толпа разбила автомобиль и вызывала на самосуд водителя такси Uber, который устроил ДТП и влетел в остановку. Видео происходящего появилось в соцсетях.

Судя по кадрам, которые выложил "Киев Оперативный", водитель смог выйти из автомобиля только после приезда полиции. Правоохранителям мужчина пояснил, что отвлекся и потому совершил ДТП. Он заверил, что не принимал никаких веществ, хотя у правоохранителей были подозрения, что водитель был под действием наркотиков.

Напомним, авария произошла около 20:00 в воскресенье, 16 сентября, в Оболонском районе столицы. Водитель такси Uber на своем автомобиле Nissan влетел в остановку, вследствие чего пострадали две женщины. В полицию позвонил один из свидетелей аварии на улице Маршала Тимошенко.

Кроме того, под Киевом произошло смертельное ДТП с Audi A8 и грузовиком. После удара "легковушку" отбросило в отбойник, машина загорелась. Авария случилась около полуночи. По предварительной информации, оба автомобиля двигались в сторону Житомира.