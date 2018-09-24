Киевлянин из-за неразделенной любви сжег чужой Ford

На улице Регенераторная, 4, в Киеве мужчина сжег чужой автомобиль Ford Focus из-за неразделенной любви. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Поджег произошел около 01:20. Как рассказали патрульные, они увидели, как под автомобилем произошел взрыв, подбежали к месту ЧП и узнали у очевидцев, что мужчина в черной кепке убежал за дом. Полицейские кинулись догонять нарушителя и увидели, что он садится в Peugeot 605. Правоохранителям удалось догнать и остановить Peugeot. Оказалось, что это такси. На месте пассажира сидел мужчина по имени Евгений, именно он устроил поджег.

При осмотре личных вещей у мужчины нашли наручники, предмет похожий на пистолет и гранату. Он признался в содеянном и сказал, что подбросил салют под машину из-за неразделенной любви. Женщина якобы живет в доме по соседству. Владелец Ford в свою очередь заверил, что не знает поджигателя, однако отметил, что рядом с его авто паркуется такой же Ford. Он уверен, что его машину сожгли по ошибке.

Правоохранители выяснили, что Евгений неоднократно привлекался по различным нарушениям ранее. Дома его ждут жена и ребенок.



















Напомним, накануне Opel столкнулся с полицейской машиной и полностью сгорел. Водитель иномарки сказал, что отвлекся на телефон, а потом произошла беда и остался без машины.

Кроме того, на стоянке в Киеве сожгли шесть автомобилей. Таким образом неизвестные мстили активисту. Мужчина выступал против незаконной добычи песка в селе Пуховка.