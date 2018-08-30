Киевлянин с оружием захватил своих детей в заложники – в полиции рассказали новые подробности

В квартире у мужчины, который сегодня рано утром на улице Жмеринской взял в заложники своих детей и угрожал лишить их жизни, обнаружили арсенал оружия, рассказали в полиции Киева.

Правоохранители отметили, что мужчина вел себя агрессивно, был одет в бронежилет и каску. Постоянно угрожал убийством детям и правоохранителям.

"51-летнего киевлянина доставили в управление полиции. С детьми общается психолог. Следственно-оперативная группа проводит осмотр квартиры: у злоумышленника было холодное оружие, саперная лопатка и две единицы огнестрельного оружия. Скорее всего, они предназначены для отстрела резиновых пуль, однако окончательно будет понятно после проведения экспертизы", – сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

По словам жены задержанного, мужчина начал буянить еще ночью, устроив семейный скандал.

"Ни с того ни с сего утром, – я спала, – вылил мне на голову детский горшок. Я поняла, что он хотел, чтобы я встала и драка была. Я проигнорировала", – вспоминает женщина.

Позже она увидела, что мужчина бежит к ней с саперной лопаткой. Женщина, испугавшись, выскочила из квартиры в пижаме, после чего мужчина закрыл за ней дверь. В итоге, в 6:30 утра на место вызвали полицию.

Во время переговоров мужчину удалось уговорить выпустить из квартиры старшую девочку.

"Ужас начался ночью, когда он начал на нас кричать", – вспоминает девочка. По ее словам, мужчина неожиданно начал всех будить, громко включать музыку и надел военную форму.

Сейчас дети находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает. Уголовное производство начато по факту захвата заложников. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, с мужчиной после захвата заложников проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, полицейские решили действовать.

"Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получил команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали, – рассказал Андрей Крищенко.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как вчера сообщалось, в Киевской области мужчина зарубил соседа топором. 56-летний житель села Красиловка Иванковского района пришел домой к соседу и напал на него из-за долгов. От полученных многочисленный тяжелых телесных повреждений тот скончался.

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