Киевлянку на первом свидании задушил интернет-знакомый

Сегодня, 12:34

Полиция смогла оперативно задержать преступника – уроженца РФ

Жительница Киевской области погибла в съёмной квартире на проспекте Победы, ее задушил интернет-знакомый. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

По данным правоохранителей, 29-летняя женщина сняла квартиру на сутки. Накануне она познакомилась в интернете с мужчиной и пригласила его в гости. Уже в квартире между ними произошел конфликт, в результате мужчина набросился на новую знакомую и задушил ее. В полиции подтвердили, что смерть наступила в результате асфиксии.

Преступника удалось оперативно задержать. Им оказался уроженец РФ, его подозревают в грабежах на территории Киевской области. По словам мужчины, новая знакомая его обидела, он перенервничал и стал ее душить. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины.

Напомним, 2 сентября полиция задержала подозреваемого в убийстве украинского ученого. По словам задержанного, он совершил преступление из-за личной ссоры с убитым. Правоохранители изъяли у мужчины орудие убийства.

Кроме того, 15 сентября в Киеве избили судью, который ведет дело об убийствах на Майдане. На Дячука напали возле его дома, нападавшего задержать не удалось.
Киев, смерть, убийство, полиция, задушил, преступление, ссоры, убийства, конфликт, уголовное производство

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: Киев Оперативный

Жестокое убийство в Киеве на Подоле: полиция раскрыла новые подробности

17 Марта, 18:24

Личность мужчины на данный момент еще не установлена

Происшествия

Фото: espreso.tv

Новое убийство в Киеве: у подъезда нашли тело мужчины

22 Июня, 11:20

Конфликт двух мужчин закончился гибелью одного из них
Загрузка...

Происшествия

В Киеве зарезали мужчину. Фото из открытых источников

В Голосеевском районе Киева в подземном переходе обнаружили убитого мужчину

1 Сентября, 10:09

Предварительно, смерть наступила в результате ножевого ранения в сердце, на месте происшествия работают эксперты, кинологи

Происшествия

Фото из открытых источников

В Киеве мужчина до смерти избил своего товарища

28 Августа, 23:43

Подозреваемому грозит лишение свободы до десяти лет
Загрузка...