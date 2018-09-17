Киевлянку на первом свидании задушил интернет-знакомый

Жительница Киевской области погибла в съёмной квартире на проспекте Победы, ее задушил интернет-знакомый. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

По данным правоохранителей, 29-летняя женщина сняла квартиру на сутки. Накануне она познакомилась в интернете с мужчиной и пригласила его в гости. Уже в квартире между ними произошел конфликт, в результате мужчина набросился на новую знакомую и задушил ее. В полиции подтвердили, что смерть наступила в результате асфиксии.

Преступника удалось оперативно задержать. Им оказался уроженец РФ, его подозревают в грабежах на территории Киевской области. По словам мужчины, новая знакомая его обидела, он перенервничал и стал ее душить. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины.

Напомним, 2 сентября полиция задержала подозреваемого в убийстве украинского ученого. По словам задержанного, он совершил преступление из-за личной ссоры с убитым. Правоохранители изъяли у мужчины орудие убийства.

Кроме того, 15 сентября в Киеве избили судью, который ведет дело об убийствах на Майдане. На Дячука напали возле его дома, нападавшего задержать не удалось.