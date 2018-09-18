Киеву грозит мусорный коллапс: полигон под городом блокируют неизвестные

Киеву грозит мусорный коллапс. Полигон №5, куда свозят большую часть всех отходов столицы, четвертый день блокируют неизвестные активисты.

По словам главы ЧАО "Киевспецтранс" Андрея Грущинского, в прошлую пятницу до 300 молодых людей спортивной наружности заблокировали заезд мусоровозам на полигон, заявляя, что они требуют его немедленного закрытия.

"Вчера на въезд к полигону приехали два автобуса, туда привезли еще до сотни пожилых людей с плакатами из столицы, которые требовали закрытия полигона, их охраняли молодые парни. Они не пропускают на территорию полигона мусоровозы", – рассказал "Сегодня" Грущинский.







фото: Александр Марущак

Напомним, решение о закрытии полигона власти Киева приняли еще два года назад, но пока так и не воплотили в жизнь. В КГГА уверяют, что процесс идет.

"Мусорный полигон – это комплекс инженерных сооружений с накопленным опасным фильтратом, дамбы, где он хранится, нужно укреплять. И мы это делаем. Полигон действует с 1986 года, и на нем накопилось более 7 миллионов тонн мусора. Закрыть его в один момент – нереально. Мы решаем вопрос со строительством в городе завода по переработке мусора, уже оглашен конкурс, и надеемся, что через 2 года он будет построен, тогда можно будет полностью закрыть полигон в Подгорцах", – рассказали нам в КГГА.

В мэрии считают, что активисты, перекрывающие заезд техники, могут устроить в городе коллапс.

"У нас разработан четкий план закрытия полигона в Подгорцах, разрабатывается проект его реконструкции. Нам нужно его обезопасить, чтобы не допустить экологической катастрофы. Такие действия активистов грозят мусорным коллапсом для Киева", – говорят в КГГА.

В полиции Киевской области сообщили, что выезжали на место конфликта, никого не задержали и открыли уголовное производство по статье "Противодействие законной хоздеятельности" (до 10 лет тюрьмы).

"Мы хотим закрытия полигона, но не такими варварскими методами. Ни один житель Подгорцев в блокировании не участвовал. "Активистов" привозят автобусами от столичной станции метро "Выдубичи" и явно платят деньги. Днем там стоят пенсионеры, а ночью спортивные ребята. Летом их видели на других акциях протеста с перекрытием дорог", – сообщил нам глава сельсовета Подгорцев Сергей Кравченко.

Вчера вечером активисты уехали, но у входа на полигон осталось с десяток спортивных парней.

Напомним, 11 сентября возобновил работу единственный в Украине киевский мусоросжигательный завод "Энергия". Предприятие вводят в работу после месячного ремонта и подготовки к зиме.

Кроме того, ранее эксперты отмечали, почему Киев утопает в грязи. Они считают, что нужно учить людей платить за вывоз мусора и сортировать отходы.