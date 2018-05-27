Конфликт на рынке у метро "Лесная": трое полицейских пострадали

В результате конфликта, который возник между правоохранителями и неизвестными, пришедшими громить киоски к месту, где 26 мая напали на военного пенсионера, пострадали трое полицейских, десять активных участников беспорядков были доставлены в Деснянское управление полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", – цитирует пресс-служба полиции слова начальника Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко.

Он также отметил, что следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщалось, после инцидента с избиением военного пенсионера в Киеве возле станции метрополитена "Лесная", обидчикам киевлянина пришла "расплата" – неизвестные разгромили киоски.

Как сообщалось, в сети появилось видео удара и фото нападавшего. Стоит отметить, что дочь пострадавшего пенсионера призывала не устраивать самосуд над злоумышленниками (во время конфликта с пенсионером было несколько агрессивных людей, но удар нанес только один из них).