Конфликт вокруг университета "Украина": в Нацполиции сделали заявление

В полиции утверждают что конфликт вокруг здания находится в гражданско-правовой плоскости

В Национальной полиции уточнили позицию относительно конфликта вокруг Открытого международного университета развития человека "Украина", корпуса которого удерживают неизвестные люди. Разъяснение предоставил отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера вечером правоохранители получили сообщение о том, что неизвестные в масках зашли в корпус университета и заблокировали его работу. По вызову оперативный дежурный направил патрульных полицейских и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции. На месте происшествия правоохранители пообщались с представителями обеих сторон и предварительно установили, что конфликт возник из-за право собственности на один из корпусов университета, то есть находится в гражданско-правовой плоскости", – говорится в сообщении.

Установлено, что в 2008 году университет получил в банке кредитные средства. При этом для обеспечения погашения кредита предоставил в залог здание вуза "Украина" общей площадью 3495 кв.м на улице Львовской, 23.

По состоянию на 2017 учебное заведение имело долг. 22.09.2017 года банк продал ООО "Ф" требования по кредиту университета, а в октябре ООО "Ф" отступило часть прав требований к ООО "В": то есть между указанными компаниями был заключен договор уступки прав по ипотечному договору на основании статьи 37 Закона Украины "Об ипотеке".

В Нацполиции отмечают, что согласно Государственному реестру имущественных прав на недвижимое имущество, собственником части здания, которой до вчерашнего дня использовал университет, является с 21.11.2017 года ООО "В". Соответствующие документы вчера предоставил адвокат владельца, который прибыл в университет вместе с представителями охранной фирмы.

Известно также, что между ООО и университетом продолжаются судебные процессы, однако на этот момент нет судебных решений, которые бы ограничивали право собственника (т.е. ООО) на использование имущества (здания университета).

"Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские зарегистрировали материалы в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции, пообщались с представителями обеих сторон, а затем после первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что группа из примерно 50 человек во вторник, выгнав из здания всех преподавателей и сотрудников, захватила первый корпус университета "Украина" в Киеве.

Университет обвинил полицию в бездействии.