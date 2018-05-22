Контрафактным алкоголем из Николаева поили жителей Киева

В ходе обысков изъято сырье в виде спиртосодержащей жидкости общим объемом около 20 тонн

Киевская прокуратура совместно с ГФС и СБУ изъяла в подпольных цехах почти 20 тонн суррогатного алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, массовое производство контрафактного алкоголя прекращено и ликвидировано на территории г. Николаев.

В ходе обысков складских помещений, используемых для изготовления и сбыта контрафакта, изъято сырье в виде спиртосодержащей жидкости общим объемом около 20 тонн, оборудование, пластиковая тара.

Производство организовали жители Николаева. Они сбывали незаконно изготовленную продукцию другим лицам для дальнейшей реализации контрафактной алкогольной продукции, в том числе на территории Киева.

Назначена судебно-химическая экспертиза для установления наличия реальной угрозы для жизни и здоровья людей, которые могли употреблять указанную продукцию.

Досудебное расследование уголовного производства по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК Украины, продолжается.

Ранее в Главном управлении Нацполиции Киевской области сообщили детали смертельного ЧП, которое произошло в городе Борисполь. Напомним, после употребления суррогатного алкоголя там умерли шесть человек.

В понедельник, 21 мая, вечером троих мужчин и трех женщин в возрасте от 32 до 52 лет доставили в Бориспольскую центральную районную больницу. Не приходя в сознание, все они умерли. Как выяснилось, накануне пострадавшие в одной компании употребляли суррогатный алкоголь, сообщают в ГУ НП Киевской области. По факту гибели шестерых человек от суррогатной водки полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Канистру с неизвестным веществом правоохранители изъяли, жидкость направлена на экспертизу, которая поможет установить ее происхождение. Проводится досудебное расследование.

Как мы сообщали ранее, еще один пострадавший от отравления выжил. Он был направлен в больницу без сознания. Правоохранители говорят, что он пришел в себя и самовольно покинул отделение реанимации.



