Копы рассказали подробности задержания первого замглавы Госгеонедр, погоревшего на взятке в 3000 долларов

Мздоимец приехал забрать "дань" на собственном авто и успел спрять незаконно нажитое в кошелек

Стали известны подробности спецоперации правоохранителей в Киеве, которые уличили в системном взяточничестве первого заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины и взяли его с поличным при попытке получить мзду с предпринимателей.

Об этом Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Так, отдел противодействия взяточничеству Департамента защиты экономики Нацполиции задокументировал противоправную деятельность должностного лица Госгеонедр Украины. Первый зампредседателя этого ведомства организовал преступную схему обогащения и за решение вопросов, входящих в круг его компетенции, требовал и получал от представителей бизнеса неправомерную выгоду.

В рамках следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства 3-х тысяч долларов неправомерной выгоды. Именно столько, по мнению чиновника, должен был заплатить предприниматель за заключение договора на приобретение права пользования обобщенной геологической информацией и согласование соответствующей заявки на регистрацию установленной формы.

Вчера, 3 сентября, оперативники ДЗЭ Нацполиции и следователи прокуратуры Киевской области задержали фигуранта в собственном автомобиле. У чиновника изъяли три тысячи долларов, которые он успел положить в свой кошелек.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 УК Украины, проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства чиновника.

Напомним, ранее пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган рассказала, что чиновник требовал $3000 от представителя предприятия за содействие в получении пакета документов, необходимых для осуществления работ по добыче торфа.

Напомним, несколькими днями ранее сообщалось, что в Хмельницкой области на крупной взятке поймали подполковника ГСЧС.