Кража бюста Леси Украинки в Киеве: все подробности

В центре столицы произошел вопиющий случай, который возмутил киевлян. Злоумышленники украли бронзовый бюст украинской поэтессы Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал мемориальный дом по ул. Саксаганского, 97, в Шевченковском районе. Как рассказали в "Музее выдающихся деятелей украинской культуры", дерзкое преступление было совершено ночью 3 марта.

"Заведено уголовное производство, мы надеемся на результативные действия полиции. Украдено не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, которое не тиражировалось! Поэтому крайне важно найти его до уничтожения вандалами. Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы. Авторы работы — скульп­тор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко — народные художники Украины и лауреаты Национальной премии им. Шевченко", — сказали в музее.

Здесь рассказывают, что скульптурная композиция была установлена в 1971 году к 100-летию со дня рождения поэтессы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО. Теперь на фасаде мемориального дома, где в 1899—1909 годах жили Леся Украинка и ее семья, а с 1960 года работает музей поэтессы, остались куски арматуры и дыры в стене. В музее считают, что бюст снимали профессионалы. "Нет никаких повреждений, не проводилось никаких дополнительных демонтажных работ. Воры позаботились заранее о надежных ступеньках или помосте, потому что с земли бюст не достанешь", — говорят в музее.

Киевляне обсуждают мотивы преступления. Некоторые говорят, что бюст могли выкрасть по заказу для какого-то коллекционера. Но большинство считают, что воры — элементарные любители легкой наживы и искать композицию стоит в ближайших пунктах приема цветных металлов. В полиции Киева открыли уголовное производство по статье "Кража" (минимальная санкция — штраф 850—1700 грн, максимальная — до 12 лет тюрьмы).

"Проводятся следственные действия. Проверяем, были ли рядом видеокамеры", — говорят в полиции.

Это не первый случай вандализма, связанный с памятью известной писательницы. На могиле Леси Украинки на Байковом кладбище регулярно воруют бронзовые гирлянды, украшающие постамент. В апреле прошлого года полиции удалось поймать злоумышленника. 38-летний бродяга сдал ценный декор с надгробия на металлолом, а вырученные 300 гривен потратил на алкоголь и наркотики. Во время обыска в частном доме его родственников обнаружили и другие вещи с кладбища: металлические таблички, отделку могил из латуни, фрагменты плит и барельеф.

Однако большинство громких случаев вандализма остаются безнаказанными. К примеру, так и не было установлено, кто в марте 2017 года отпилил бронзовую ногу коня на памятнике Щорсу на бульваре Шевченко. Не задержаны и злоумышленники, которые в ноябре дважды залили бетоном Вечный огонь в парке Славы. Видеокамеры в парке установили только после этих ЧП.