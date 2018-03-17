Кровавое убийство многодетной матери в Фастове: прокуратура раскрыла шокирующие подробности

Сегодня, 01:19

Убийство заказали за 12 тысяч долларов

фото: скриншот
фото: скриншот

Правоохранители раскрыли дерзкое убийство в городе Фастов Киевской области женщины, которая унаследовала бизнес-предприятие своего мужа, совершенное по заказу – заказчики и исполнители задержаны.

Как говорится на сайте областной прокуратуры, об этом на брифинге сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

По его словам, основанием для убийства 42-летней потерпевшей стало то, что после смерти ее мужа у нее остался его бизнес. Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который за 12 тысяч долларов согласился убить женщину – многодетную мать.

"Во вторник, 13 марта, исполнитель заказного убийства подстерег женщину, направлявшуюся в садик за трёхлетним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения, после чего покинул место происшествия. Благодаря принятым мерам прокуратуры Киевской области и полиции удалось установить лиц, причастных к убийству", – говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали исполнителя указанного преступления 1975 года, двух организаторов – 1963 г.р. и 1996 г.р., а также пособника 1996 г.р.

На сегодняшний день все задержанные уведомлены о подозрениях по ст.27, ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура Киевской области направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.

Рассмотрение ходатайств состоится 17 марта в 12:00 в Фастовском районном суде.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщала "Сегодня", женщине, частному предпринимателю нанесли 24 ножевых ранения, когда она шла забирать ребенка из садика. Она скончалась в больнице, куда смогла дойти сама. Сиротами остались трое детей.

Напомним, в Киеве будут судить иностранца, который в хостеле убил мужчину.

Как напоминают в ГУ НП в Киеве, инцидент произошел в октябре 2017 года на улице Саперно-Слободской Голосеевского района столицы. В полицию поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины в хостеле.
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Источник:

"Сегодня"

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