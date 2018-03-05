Крысина под судом встретил "коридор позора": появились фото и видео

На выходе из Дарницкого районного суда Киева Юрия Крысина, фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, встретили активисты организации С14, организовавшие ему "коридор позора" с плевками и пинками.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Стоит добавить, что подозреваемого сопровождали сотрудники полиции, но уберечь его от оскорбительных действий активистов они не смогли.











Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Напомним, суд должен был рассматривать изменение меры пресечения Крысину, однако перенес заседание на 15 марта в связи с отсутствием его адвоката.

Добавим, что на самом же заседании фигурант дела просил перенести рассмотрение, поскольку его адвокат сейчас в Луганской области, а он в его отсутствие не намерен отвечать перед судом.

Защита Крысина, в свою очередь, хочет время на ознакомление с обвинительным актом.

Как известно, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев, а Крысин принимал участие в нападении. Между тем, активисты утверждают, что в прокуратуре располагали целым рядом видеозаписей, которые показывали последовательность и согласованность действий титушек, нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.

После трехлетнего судебного процесса Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.