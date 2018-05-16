Кто платит за снесенный забор в ДТП

Сегодня, 11:25

Балансодержатель может потребовать компенсацию за нанесенный ущерб в судебном порядке с виновника ДТП

 

В результате ДТП нередко страдают заборы. Фото: &quot;Киев оперативный&quot;
В результате ДТП нередко страдают заборы. Фото: "Киев оперативный"

В столице часто случаются ДТП, в результате которых автомобили сносят ограждения вдоль дорог, остановки, лавочки и даже бетонные столбы. "Кто в таких случаях должен оплачивать ремонтные работы?", — спрашивает киевлянин Николай Мироненко.

"У каждого земельного участка в столице есть балансодержатель. Он, согласно законодательству, обязан содержать подконтрольную территорию в полном порядке, придерживаясь установленных санитарно-технических норм. Каждый подобный случай, где зафиксированы повреждения объектов коммунальной собственности, в том числе связанные с дорожно-транспортными происшествиями, рассматривается индивидуально балансодержателем. При повреждении коммунального имущества составляется соответствующий акт, и балансодержатель может потребовать компенсацию за нанесенный ущерб в судебном порядке с виновника ДТП. Или же балансодержателю придется самостоятельно провести ремонтные работы, чтобы жителям столицы было комфортно находиться в городе", – отвечает Андрей Андреев, и.о. директора КП "Благоустройство".

Ранее мы сообщали, что в Киеве уволили водителя автобуса маршрута №189, который, грубо пренебрегая Правилами дорожного движения и безопасностью пассажиров, совершил запрещенный маневр и наехал на дорожный знак.

Также мы писали о случае, когда на столичной Борщаговке женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в школьный забор.
ДТП, маршрутка, ущерб, благоустройство, забор, ремонтные работы
Источник:

"Сегодня"

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