Квартирантка в Киеве зарезала хозяина жилья

На улице Пуща-Водицкая в Киеве умер мужчина, которого квартирантка ударила ножом в ногу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

По данным полиции, между арендодателем и квартиранткой произошла ссора, в разгаре которой женщина схватила нож и ударила оппонента в ногу. От полученной травмы мужчина скончался. Женщину задержали, это – 38-летняя уроженка Черкасской области.

Женщине объявили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За содеянное фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе ночью вооруженный мужчина устроил жестокую драку. Участников "побоища" госпитализировали в медицинское учреждение.

Кроме того, в Черноморске возле ночного клуба из-за замечания мужчину ранили ножом. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы. Местный житель, увидев, что неизвестный мужчина ссорится с девушкой, сделал ему замечания. В ответ тот достал нож и ударил им парня в предплечье – пострадавший потерял сознание.