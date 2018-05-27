Лига чемпионов в Киеве: иностранцы более 70 раз обратились в полицию

Также четыре раза поступали сообщения об минировании в столице

За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в органы полиции поступило 71 обращение от иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

20 из этих сообщений имеют признаки уголовного правонарушения. Кроме того, поступили 4 сообщения минировании объектов инфраструктуры Киева. Но сам матч Лиги чемпионов УЕФА состоялся без серьезных нарушений.

"По всем этим фактам ведутся действия, предусмотренные законодательством Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы уже писали о том, что в столице в ночь после финала Лиги чемпионов у четырех иностранцев пропали вещи и документы.

Вчера украинские правоохранители в круглосуточном режиме обеспечивали общественный порядок накануне и в сам день матча финала футбольной Лиги чемпионов в Киеве. Полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии, спасателями, курсантами Национальной академии внутренних Украине не допустили грубых нарушений и предотвратили массовую драку

Напомним, в Киеве на стадионе "Олимпийский" в субботу прошел финальный матч Лиги чемпионов: впервые главный матч европейского клубного футбола прошел в Украине. Встречались "Ливерпуль" и "Реал": испанский клуб сумел победить и завоевать третий трофей ЛЧ подряд и рекордный 13-й в истории!







