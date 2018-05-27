Лига чемпионов в Киеве: у иностранцев исчезли вещи и документы

Сегодня, 13:20

Охрану общественного порядка во время матчей в Киеве обеспечивали почти 10 тысяч правоохранителей

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

В Киеве, в ночь после финала Лиги чемпионов, у четырех иностранцев пропали вещи и документы. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает "112 Украина"

"Всего за ночь к нам обратились четыре человека, из числа тех, кто приезжал на просмотр финального матча. Все четыре факта связаны с потерей вещей или документов. На данный момент мы решаем, будем квалифицировать эти случаи как уголовные приключения", – сказал Крищенко.

Вчера украинские правоохранители в круглосуточном режиме обеспечивали общественный порядок накануне и в сам день матча финала футбольной Лиги чемпионов в Киеве. Полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии, спасателями, курсантами Национальной академии внутренних Украине не допустили грубых нарушений и предотвратили массовую драку

Напомним, в Киеве на стадионе "Олимпийский" в субботу прошел финальный матч Лиги чемпионов: впервые главный матч европейского клубного футбола прошел в Украине. Встречались "Ливерпуль" и "Реал": испанский клуб сумел победить и завоевать третий трофей ЛЧ подряд и рекордный 13-й в истории!

Киев, ограбление, иностранцы, Лига чемпионов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Криштиану Роналду. Фото AFP

После рекордной победы в Киеве Криштиану Роналду заговорил об уходе из "Реала"

Сегодня, 10:10

"Играть в Мадриде было прекрасно, в ближайшее время я дам ответ фанатам", - такие слова сказал Роналду после финала ЛЧ

Политика

Порошенко поздравил "Реал" с победой в Лиге чемпионов

Сегодня, 03:21

Президент отметил, что гордится Украиной, достойно принявшей матч "Реал" – "Ливерпуль"
Загрузка...

Футбол

Момент, в котором Мохамед Салах получил травму. Фото AFP

На травму Салаха в Киеве обратил внимание президент Египта

Сегодня, 12:58

Президент Египта пожелал Мохамеду Салаху скорейшего выздоровления

Футбол

Море эмоций: как в Киеве награждали победителей Лиги чемпионов

Сегодня, 02:20

Третий год подряд трофей уедет в Мадрид
Загрузка...