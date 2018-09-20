Под Киевом лось устроил ДТП

На Новоирпенской трассе под Киевом произошло курьезное ДТП, виновником которого стал выскочивший на дорогу лось. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Авария случилась в ночь на четверг, 20 сентября. Несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на трассу дикого зверя. Очевидцы сообщили, что животное тоже задели, но не сильно – лось остался на ногах и в большой растерянности.

Напомним, в мае в Полтавской области произошло ДТП по вине выскочившего на дорогу лося. В результате аварии погибла женщина, мужчина попал в больницу. Авария случилась около 23:00, вблизи села Виктория Пирятинского района, на автомобильной дороге Киев – Харьков. Там 62-летний водитель легковушки Renault Logan совершил столкновение с животным, которое перебегало дорогу.

Кроме того, в апреле 2017 года на Гостомельской трассе известный боксер Вячеслав Узелков на Міtsubishi сбил лосиху, которая внезапно выскочила перед его авто на дорогу. От удара передняя часть машины превратилась в груду металла. Спортсмен чудом не пострадал, но животное погибло.