Под Киевом лось устроил ДТП
Были повреждены несколько автомобилей
На Новоирпенской трассе под Киевом произошло курьезное ДТП, виновником которого стал выскочивший на дорогу лось. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Авария случилась в ночь на четверг, 20 сентября. Несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на трассу дикого зверя. Очевидцы сообщили, что животное тоже задели, но не сильно – лось остался на ногах и в большой растерянности.
Напомним, в мае в Полтавской области произошло ДТП по вине выскочившего на дорогу лося. В результате аварии погибла женщина, мужчина попал в больницу. Авария случилась около 23:00, вблизи села Виктория Пирятинского района, на автомобильной дороге Киев – Харьков. Там 62-летний водитель легковушки Renault Logan совершил столкновение с животным, которое перебегало дорогу.
Кроме того, в апреле 2017 года на Гостомельской трассе известный боксер Вячеслав Узелков на Міtsubishi сбил лосиху, которая внезапно выскочила перед его авто на дорогу. От удара передняя часть машины превратилась в груду металла. Спортсмен чудом не пострадал, но животное погибло.