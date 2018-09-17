Луценко о беспорядках под Генпрокуратурой: Нет подтверждения об участии Тумгоева в АТО

Генпрокурор утверждает, что участника АТО не могут экстрадировать в РФ

За два года не появилось подтверждения участия экстрадированного в РФ Тимура Тумгоева в АТО. Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Видео брифинга опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

По словам Луценко, Украина не могла не экстрадировать Тумгоева. По информации генпрокурора, Тумгоев проиграл 8 судов в Украине, ЕСПЧ дважды знакомился с материалами дела и отказал ему в ходатайстве.

"Обращение Верховного комиссара ООН по правам человека к Украине носит лишь рекомендательный характер (в отличие от статьи 39 ЕСПЧ). Кроме того, за полтора года с момента первого обращения офис ВК ООН не проявлял больше никакой заинтересованности в судьбе Тумгоева", – сказал Луценко.

Отдельно генпрокурор подчеркнул, что ни один участник войны с Россией, который воевал на стороне Украины, не может быть экстрадирован из Украины.

"Митингующие под ГПУ заявляют, что России выдали "участника АТО". Подчеркиваю, что подтверждение участия в АТО является основанием для отказа в выдаче лица в РФ. Об этом лично Луценко отмечал не раз. Пример – кейс Г.Церцвадзе – на следующий день после того, как стало известно о его участии в АТО, лицо было освобождено из-под стражи, впоследствии было отказано в его выдаче в РФ", – добавил Луценко.

Напомним, сегодня под стенами ГПУ активисты провели акцию протеста против экстрадиции Тумгоева. Возле здания сожгли мусорный бак, в правоохранителей кидали камни, а те использовали слезоточивый газ и огнетушители. Активисты пытались прорваться внутрь здания, но у них не получилось.

В полиции заявили о семи пострадавших полицейских в результате беспорядков под ГПУ. Активисты говорят, что в их рядах также пострадали несколько человек.