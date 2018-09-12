Извращенец в Вышгороде открыто приставал к женщине с ребенком

В Вышгороде 11 сентября мужчина посреди улицы преследовал женщину с ребенком. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Вячеслав Дулапчий.

По словам Дулапчего, женщина гуляла на улице с малышом, когда к ней начал приставать неизвестный мужчина. Он хватал женщину за руки, одежду, делал непристойные предложения и недвусмысленные намеки.

Выяснилось, что мужчина приехал из Житомира за бетоном в Вышгород, и пока ожидал загрузку машины на промзоне, решил прогуляться. "После того как девушка, отбежав в сторону, позвонила своему мужу, извращенец почуял опасность и решил сбежать дворами", – добавил Дулапчий.

Нападавшего задержали представители "Варта Київщини" и полиции города. Злоумышленника доставили в отделение полиции.

Напомним, в июне в Кривом Роге за месяц на улице нашли убитыми четверых девушек. Позже выяснилось, что в городе орудовал серийный маньяк. 19 июня правоохранители сообщили о задержании злоумышленника.

Ранее в полиции отметили, что в Украине нет серийных убийц, маньяков, на черном счету которых было бы по нескольку загубленных душ. Тем более нет таких зверей, как Анатолий Оноприенко (52 убитых) или Сергей Ткач (36 жертв).