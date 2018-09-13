На мосту в Киеве маршрутка мчалась на предельно высокой скорости

Сегодня, 16:28

Водитель решил разогнаться быстрее автомобилей

На мосту в Киеве маршрутка мчалась на предельно высокой скорости
Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

На Северном мосту в Киеве маршрутка передвигалась со скорость около 100 км/ч. Видео происходящего разместил "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Водитель маршрутки сильно превысил допустимую скорость передвижения по городу. Едущий рядом автомобилист продемонстрировал свой спидометр, чтобы показать, насколько быстро передвигался автобус. На спидометре машины – около 100 км/ч, а маршрутка ехала еще быстрее.

По словам очевидцев, водитель маршрутки перед тем даже сбросил скорость.

Напомним, с 1 января в Украине ввели новое ограничение скорости в городе – 50 км/ч.

Вместе с тем, в "Укравтодоре" считают, что в Украине следует повысить суммы штрафов за превышение скорости на дорогах, а также ужесточить контроль со стороны правоохранителей. Иначе, какие бы ограничения не вводились, без контроля их соблюдения толку не будет.
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Источник:

Киев Оперативный

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